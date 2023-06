Immatricolazioni in aumento a maggio: +23%. L'elettrico non decolla

Gruppo Stellantis

(Teleborsa) -. Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle infrastrutture, nel mese di, sono state immatricolaterispetto alle 121.349 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente., con 448.397 trasferimenti di proprietà, inrispetto ai 403.870 passaggi registrati a maggio 2022. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 597.808 unità, ha dunque interessato per il 24,99% vetture nuove e per il 75,01% vetture usate.dell'anno risultanorispetto alle 557mioa dello scorso anno, mentre il mercato dell'fa segnare in cinque mesi uncon oltre 21 milioni di passaggi di di proprietà.di maggio lache si aggiudica il podio con 7.811 auto vendute, seguita dacon 5.248 auto econ 4.701 unità.Complessivamente, il, che include anche la Peugeot, ha immatricolato 48.997 vetture con una(39,2% dello stesso mese del 2022). Nei primi cinque mesi le vendite di Stellantis sono cresciute del 14,4% e la quota di mercato è calata al 33,7% dal 37% del pari periodo 2022.Fra i principali competitor laha venduto poco più di 11mila auto a maggio, sostanzialmente, mentre nei 5 mesi fa segnare un robusto +30%. Laha registrato u incremento delle vendite dele del 46% sui 5 mesi.. A maggio, rimane sottotono il mercato delle auto ECV, con le BEV che fanno segnate un 4,1% del totale e le plug-in un 4,7%, portandovendute a maggio rispetto al 7,9% di aprile."Il lento cammino dell’elettrico ritarda il processo di decarbonizzazione, che invece richiederebbe interventi su più fronti, a partire da quello fiscale", afferma una nota di commento dell', segnalando che occorrerebbe rivedere l’imposizione sulle auto aziendali in uso promiscuo "che giocano un ruolo centrale nella diffusione della mobilità a zero emissioni" e "recuperare i ritardi accumulati sul fronte delle infrastrutture di ricarica"Per i prossimi mesiche consenta di riportare il mercato sui livelli pre-pandemici. Secondo ilil 2023 potrebbe chiudere cone quindi su un livello(1.916.051), anche se migliore di quelli degli ultimi tre anni.