Boom di ordini del nuovo BTP Valore, già sottoscritti oltre 2 miliardi di titoli

(Teleborsa) - E' boom di ordini del nuovo BTP Valore . Dopo oltre due ore dall'avvio del collocamento del titolo riservato ai piccoli risparmiatori, le prenotazioni hanno già superato 2 miliardi di euro di controvalore.Secondo quanto emerge dai dati del MOT di Borsa Italiana sono stati registrati finora più di 65mila contratti.Il titolo garantisce una cedola semestrale del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i secondi due anni, più un premio dello 0,5% per chi tiene il BTP fino a scadenza.Il collocamento è partito oggi e si concluderà venerdì, salvo anticipi.