Omer, TP ICAP Midcap: nuovo piano di FS è catalyst importante di crescita

(Teleborsa) - Il nuovo piano industriale di Ferrovie dello Stato
è un catalyst importante di crescita
per Omer
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Lo commentano gli analisti di TP ICAP Midcap, che confermano il target price di 5,5 euro per azione e una raccomandazione "Buy".
Giovedì scorso, FS ha presentato
il suo nuovo piano industriale 2025-2029, confermando una traiettoria di investimenti senza precedenti nel settore ferroviario italiano
. Il gruppo punta a 18 miliardi di euro di investimenti nel 2025 (di cui 7 miliardi legati al PNRR) e a un totale di 177 miliardi di euro entro il 2034. Il rinnovamento della flotta sta accelerando, con 241 nuovi veicoli in consegna solo nel 2025.
L'ampio rinnovamento della flotta
e l'ammodernamento dei treni regionali e ad alta velocità
creano opportunità concrete per Omer
, che ha già un contratto per la fornitura di componenti per 40 unità Frecciarossa ETR 1000 tra il 2025 e il 2028 (per un valore di 20-26 milioni di euro). Inoltre, l'accelerazione di FS nei mercati esteri, in particolare sulla tratta Parigi-Bruxelles e l'esplorazione del mercato statunitense, potrebbe tradursi in nuovi contratti per la supply chain, soprattutto per operatori con una presenza consolidata negli Stati Uniti come Omer.
"Per Omer, la combinazione di un solido portafoglio ordini, capacità di innovazione e un solido posizionamento ne fa uno dei principali beneficiari del settore - si legge nella ricerca - In attesa di ulteriori dettagli sulle gare d'appalto e di un aggiornamento sulla pipeline
2025-2029, notiamo che il titolo ha recentemente subito una correzione a circa 4 euro, il che implica un potenziale di rialzo di circa il 40%".