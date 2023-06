Scuola, arrivano i docenti-tutor: cosa sono e cosa faranno

(Teleborsa) -con il primo suono della campanella, anche, due figure introdotte dallaper guidare gli studenti nella costruzione del loro percorso in campo scolastico e professionale e per combattere la dispersione scolastica.Su 2.734 istituti interessati, ben(pari al) hannoai moduli formativi, ottenendo il pressoché totale coinvolgimento delle scuole dell'ultimo triennio dell'istruzione secondaria superiore.Si tratta complessivamente di, cheche si era prefissato in 37.708 tutor e 2.753 docenti orientatori da avviare alla formazione. Si è raggiunto infatti il 138% di partecipazione di docenti tutor e il 154% di docenti orientatori.Questo risultato consentirà didella didattica e dell’orientamento, per valorizzare i talenti di tutti i giovani ed indurli ad operare scelte consapevoli e ponderate, coerenti con le potenzialità di ciascuno. Una strategia che consente anche di ridurre la dispersione scolastica e l’insuccesso.Per l’introduzione di queste figure il Ministero ha, attraverso il decreto ministeriale emanato nell'aprile scorso, maper consentire una didattica disciplinare di supporto in orario extracurriculare, allungando così il tempo scuola.Ilparla di "un, dovuto alla risposta eccezionale giunta dalla comunità scolastica tutta e dai docenti in particolare, che, nonostante gli impegni già gravosi di chiusura dell’anno scolastico, hanno dimostrato di voler ricoprire un ruolo da protagonisti del cambiamento della scuola"."A dispetto delle previsioni negative di taluni - ha sottolineato il Ministro - l’importante novità introdotta dal Ministero ha riscosso un. Ora lavoreremo insieme, anche attraverso un, per proseguire il percorso di personalizzazione della didattica e di orientamento, nell’interesse delle studentesse e degli studenti italiani e in linea con le migliori esperienze internazionali".Hanno chiesto di partecipare al percorso di formazione dei docenti tutor anche l’Aninsei, l’associazione degli istituti non statali, le Province autonome di Bolzano e Trento nonché la Regione autonoma Valle d’Aosta per i rispettivi docenti. Il percorso di formazione sarà dunque esteso agli insegnanti di queste importanti realtà del sistema scolastico.