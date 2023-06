Freedome chiude round Serie A con raccolta di 2,5 milioni di euro

(Teleborsa) -, startup e marketplace di esperienze outdoor leader in Italia, ha chiuso une assunto la qualifica di "Società Benefit".è stato, fondo di venture capital che supporta lo sviluppo e la crescita di startup a impatto sociale. Accanto a Opes hanno partecipato numerosi soci, tra cui SocialFare Seed, Bios Line Holding e Premiaweb - che hanno deciso di reinvestire - diversi business angel e nuovi investitori quali EGG, LP Holding e Ad.Astra Fund.Il funding consentirà all'azienda di consolidare la presenza sul territorio italiano edelle attività disponibili e. Con questa operazione, Freedome sale a quota 3,5 milioni di euro raccolti dalla costituzione della società.Il, passando da 3 a 5 membri. Riconfermati nella carica di consiglieri i fondatori Michele Mezzanzanica e Manuel Siclari, oltre che Alfredo Lovati, CEO di Beta 80. Nominati ex novo Elena Casolari, CEO di Opes Italia e Riccardo Zagaria, CEO di Doc Generici."Essere supportati da investitori così autorevoli conferma la validità della nostra soluzione, che mira sia a innovare un settore come quello dell'outdoor, un mercato dal grande potenziale spesso non valorizzato a causa della mancanza di soluzioni al passo con i tempi, sia a promuovere una nuova concezione di turismo e tempo libero, più responsabile, sostenibile e di qualità", dichiara, co-CEO e founder di Freedome."Continueremo a supportare i piccoli operatori locali dell'outdoor, in particolare nel sud Italia e nelle aree interne del paese, prima di espanderci sui mercati internazionali a livello europeo", aggiunge, co-CEO e founder di Freedome.