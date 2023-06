Microsoft multata per 20 milioni di dollari per violazione diritti minori

Microsoft

(Teleborsa) -ha ricevuto unadalla Federal Trade Commission di aver, raccogliendo e conservando illegalmente, che si sono iscritti sulla piattaforma Xbox senza avvisare i loro genitori o ottenerne il consenso."La nostra proposta di ordinanza rende più facile per i genitori proteggere la privacy dei propri figli su Xbox e limita le informazioni che Microsoft può raccogliere e conservare sui bambini", ha affermato, direttore dell'Ufficio per la protezione dei consumatori della FTC americana, che aggiunge "questa decisione dovrebbe anche render chiaro che gli avatar dei bambini, i dati biometrici e le informazioni sulla salute non sono esenti dal COPPA".In base alla proposta di ordinanza presentata dal Dipartimento di Giustizia, per conto della FTC,per gli utenti minorenni del suo sistema Xbox. Ad esempio, l'ordinanzale protezioni previste dalcon cui Microsoft condivide i dati dei bambini. Inoltre, l'ordinanza chiarisce che glidall'immagine di un bambino e lesaranno coperti dal COPPA, se raccolti con altri dati personali.prima che possa entrare in vigore.Leimpongono che idi 13 annisulle informazioni personali che raccolgono ein modo verificabile prima di raccogliere e utilizzare qualsiasi informazione personale raccolta dai bambini.. I giochi della consolle di Microsoft, infatti, consentono agli utenti di giocare e chattare con altri giocatori tramite il servizio. Per accedere e giocare o utilizzare una qualsiasi delle altre funzionalità di Xbox Live, tuttavia, gli utenti devono creare un account, che richiede agli utenti di fornire informazioni personali tra cui nome e cognome, indirizzo e-mail e data di nascita. Fino alla fine del 2021, anche quando un utente indicava di avere meno di 13 anni, gli veniva chiesto di, incluso un numero di telefono, senza preventivamente ottenere il consenso, e di accettare il contratto di servizio e la politica pubblicitaria di Microsoft, che fino al 2019 includeva una casella che consentiva a Microsoft di inviare messaggi promozionali e condividere i dati degli utenti con gli inserzionisti. Una pratica vietata dalla normativa per la protezione dei minori.