Gruppo FS e Microsoft insieme per accelerare l'innovazione e l'uso dell'AI

(Teleborsa) - FS Italiane
ha siglato una partnership strategica con Microsoft
finalizzata ad accelerare la trasformazione digitale e l'uso dell'intelligenza artificiale
a supporto dell'operatività dell'operatore di mobilità. L’accordo si propone di fornire ad oltre 50mila dipendenti strumenti avanzati
di produttività e promuovere l’innovazione responsabile nei processi aziendali.
Questa partnership conferma FS Italiane
nel ruolo di leader nell’ambito della digitalizzazione e della sostenibilità
, in linea con il Piano Strategico 2025-2029
del Gruppo.
Sfruttando le soluzioni di Intelligenza Artificiale fornite da Microsoft e l’esperienza industriale del Gruppo FS, la collaborazione fra le due aziende pone le basi per un nuovo modello mobilità più moderna e competitiva
. L’accordo si basa su una collaborazione consolidata
tra il Gruppo FS e Microsoft, che negli ultimi anni hanno lavorato insieme su diversi progetti di innovazione.
"La collaborazione con Microsoft rappresenta un ulteriore passo nella strategia di trasformazione del Gruppo FS", ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma
, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, che sottolinea "l’intelligenza Artificiale ci permette di innovare i processi, valorizzare le competenze e contribuire a una mobilità sempre più attenta alle persone. È anche un’occasione per far crescere i nostri dipendenti, accompagnandoli in un percorso di evoluzione professionale e culturale che mette la conoscenza e le nuove tecnologie al servizio dello sviluppo del Paese".
"Siamo orgogliosi di collaborare con il Gruppo FS per accelerare la loro trasformazione basata sull’Intelligenza Artificiale", ha dichiarato Judson Althoff
, CEO di Microsoft Commercial Business, che aggiunge "combinando la profonda esperienza industriale del Gruppo FS con le tecnologie avanguardistiche di Intelligenza Artificiale di Microsoft, contribuiremo a realizzare la loro visione per offrire viaggi più intelligenti, sostenibili e personalizzati, fissando un nuovo standard per la mobilità moderna in Italia".
L'accordo prevede che il Gruppo FS metta a disposizione di oltre 50mila dipendenti il pacchetto Microsoft 365 Copilot
, l’assistente di produttività basato sull’AI di Microsoft. L’accordo comprende inoltre programmi dedicati di formazione e potenziamento delle competenze
, volti ad assicurare che l'AI diventi un supporto concreto al lavoro quotidiano e un catalizzatore per l’evoluzione culturale.
Da questa iniziativa si attendono benefici concreti
, come l'aumento dell'efficienza operativa
, attraverso lo snellimento dei processi aziendali e riduzione del tempo dedicato alle attività ripetitive. La partnership consentirà anche di valorizzare le persone come protagoniste del cambiamento
, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su attività a maggior valore. Infine, la collaborazione consentirà di avere prodotti e servizi più personalizzati, efficienti e reattivi
per l’ecosistema ferroviario.
La partnership riflette l'impegno del Gruppo FS verso la digitalizzazione e la sostenibilità
come fattori chiave dello sviluppo industriale. Integrando l’AI nei servizi ferroviari e di trasporto, si punta ad ottimizzare i processi e semplificare le interazioni tra persone e tecnologia
. Microsoft 365 Copilot sarà l'interfaccia per i dipendenti del Gruppo FS per accedere ad agenti AI che li aiuteranno a fornire servizi innovativi, migliorando la qualità della vita di milioni di utenti ogni giorno.
Attraverso questa collaborazione, il Gruppo FS e Microsoft
stanno tracciando la rotta verso un ecosistema di mobilità sempre più innovativo e centrato sulle persone
.