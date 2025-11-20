Gruppo FS e Microsoft insieme per accelerare l'innovazione e l'uso dell'AI

Microsoft

(Teleborsa) -ha siglato unafinalizzata ad accelerare laa supporto dell'operatività dell'operatore di mobilità. L’accordo si propone didi produttività e promuovere l’innovazione responsabile nei processi aziendali.Questa partnership confermanel ruolo di, in linea con ildel Gruppo.Sfruttando le soluzioni di Intelligenza Artificiale fornite da Microsoft e l’esperienza industriale del Gruppo FS, la collaborazione fra le due aziende. L’accordo si basa su unatra il Gruppo FS e Microsoft, che negli ultimi anni hanno lavorato insieme su diversi progetti di innovazione."La collaborazione con Microsoft rappresenta un ulteriore passo nella strategia di trasformazione del Gruppo FS", ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, che sottolinea "l’intelligenza Artificiale ci permette di innovare i processi, valorizzare le competenze e contribuire a una mobilità sempre più attenta alle persone. È anche un’occasione per far crescere i nostri dipendenti, accompagnandoli in un percorso di evoluzione professionale e culturale che mette la conoscenza e le nuove tecnologie al servizio dello sviluppo del Paese"."Siamo orgogliosi di collaborare con il Gruppo FS per accelerare la loro trasformazione basata sull’Intelligenza Artificiale", ha dichiarato, CEO di Microsoft Commercial Business, che aggiunge "combinando la profonda esperienza industriale del Gruppo FS con le tecnologie avanguardistiche di Intelligenza Artificiale di Microsoft, contribuiremo a realizzare la loro visione per offrire viaggi più intelligenti, sostenibili e personalizzati, fissando un nuovo standard per la mobilità moderna in Italia".L'accordo prevede che il Gruppo FS metta, l’assistente di produttività basato sull’AI di Microsoft. L’accordo comprende inoltre, volti ad assicurare che l'AI diventi un supporto concreto al lavoro quotidiano e un catalizzatore per l’evoluzione culturale.Da questa iniziativa si attendono, come, attraverso lo snellimento dei processi aziendali e riduzione del tempo dedicato alle attività ripetitive. La partnership consentirà anche di, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su attività a maggior valore. Infine, la collaborazione consentirà di avereper l’ecosistema ferroviario.La partnershipcome fattori chiave dello sviluppo industriale. Integrando l’AI nei servizi ferroviari e di trasporto, si punta ad. Microsoft 365 Copilot sarà l'interfaccia per i dipendenti del Gruppo FS per accedere ad agenti AI che li aiuteranno a fornire servizi innovativi, migliorando la qualità della vita di milioni di utenti ogni giorno.Attraverso questa collaborazione, ilstanno tracciando la rotta