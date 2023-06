Bank of Canada aumenta i tassi a sorpresa al 4,75%

(Teleborsa) - Laha aumentato ilovernight alil livello più alto degli ultimi 22 anni, contro attese degli analisti per tassi fermi al 4,50% nella riunione odierna.La preoccupazione dei banchieri centrali è che l', dopo che è aumentata ad aprile al 4,4%, il primo aumento in 10 mesi, con i prezzi di un'ampia gamma di beni e servizi superiori alle attese. La banca centrale continua a prevedere che l'inflazione si ridurrà a circa il 3% in estate, poiché i prezzi dell'energia più bassi si propagano e i grandi aumenti dei prezzi dello scorso anno non rientrano nei dati annuali.Tuttavia, "con le misure trimestrali dell'inflazione core che si aggirano nell'intervallo 3,5-4% per diversi mesi e il persistere di un eccesso di domanda, sonoche l'inflazione possa rimanere materialmente bloccata al di sopra dell'obiettivo del 2%", si legge nello statement pubblicato al termine della riunione.Il Consiglio direttivo ha quindi deciso di aumentare il tasso di interesse ufficiale, "riflettendo la nostra opinione secondo cui laper riportare l'offerta e la domanda in equilibrio e riportare l'inflazione in modo sostenibile all'obiettivo del 2%", viene sottolineato.