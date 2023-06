OCSE raddoppia stima crescita Italia 2023, PNRR cruciale per PIL

(Teleborsa) -rivisto al rialzo le previsioni di crescita economica dell'Italia per quest'anno: ora stima un aumento del, praticamente il doppio di quanto indicato lo scorso 17 marzo. Nel capitolo sulla penisola contenuto nell'ultimo Economica Outlook, l'ente parigino conferma invece all'1% la previsione di crescita sul 2024. Per l'inflazione, dopo l'8,7% dello scorso anno, l'Ocse prevede una moderazione alQuanto al rapporto tra deficit di bilancio e Pil dell'Italia quest'anno risulterà praticamente dimezzato al 4,1%, fronte dell'8% dello scorso anno, mentre nel 2024 l'incidenza del deficit dovrebbe ulteriormente attenuarsi al 3,2%, appena sopra la soglia Maastricht. Sono le previsioni dell'Ocse, contenute nel capitolo sull'Italia dell'ultimo Economic Outlook. Ll livello del debito pubblico sul Pil è previsto calare quest'anno al 140,7%, a fronte del 144,3% del 2022, e limarsi ulteriormente al 139,4% nel 2024.L'OCSE prevede che il tasso di disoccupazione in Italia rsia quest'anno che il prossimo. Secondo l'organizzazione parigina è basso guardando ai precedenti storici, "i posti liberi sono elevati e l'occupazione continua a crescere vigorosamente nonostante un calo della popolazione in età lavorativa - si legge nel capitolo sull'Italia contenuto nell'Economic Outlook -. Il dinamismo del mercato del lavoro e i recentistanno stabilizzando i redditi reali delle famiglie, supportando una modesta ripresa nei consumi nella prima metà del 2023"Mentre iniziano acontro il caro energia vengono progressivamente rimosse, il quadro della politica economica in Italia "sta diventando restrittivo". E questa linea "leggermente restrittiva appare ampiamente appropriata - afferma-: sarà necessario proseguire il consolidamento nei prossimi anni per mettere il debito-Pil su una traiettoria più sostenibile". "La rapida attuazione delle riforme strutturali e dei piani di investimento del Pnrr sarà di importanza primaria per sostenere l'attività sul breve termine - aggiunge l'entye parigino - e gettare le basi per una crescita sostenibile nel medio termine"., piuttosto,e dei piani di investimento pubblico nel Piano di ripresa e resilienza sarà fondamentale per sostenere l'attività a breve termine e gettare le basi per una crescita sostenibile nel medio termine", oltre ad avereL'Ocse ha nuovamente ritoccato al rialzo leora stima una espansione del 2,7%, secondo i dati dell'ultimo Economic Outlook. Lo scorso 17 marzo prevedeva una crescita 2023 del 2,6%. La stima sul 2024 è stata confermata al più 2,9%. Per l'area euro ora l'ente parigino prevede un più 0,9% del Pil quest'anno e più 1,5% il prossimo. Per gli Usa +1,6% quest'anno e +1% il prossimo. Per la Cina +5,4% quest'anno e +5,1% il prossimo. Il Pil aggregato dell'area Ocse dovrebbe crescere dell'1,4% sia sul 2023 che sul 2024L'inflazione media nelle economie avanzate dell'Ocse ha continuato a calare, al 7,4% ad aprile, secondo quanto riporta la stessa organizzazione per la cooperazione lo sviluppo economico, dopo il 7,7% di marzo. Secondo lente parigino tra marzo e aprile l'inflazione ha mostrato attenuazioni in 27 dei 38 paesi membri. Tuttavia resta superiore al 10% in 10 paesi e al 20% in Ungheria e Turchia (va rilevato che gli ultimi dati hanno segnalato un netto calmieramento in Turchia). La frenata ha continuato a coinvolgere sensibilmente sia l'energia, su cui la crescita dei prezzi su base annua si è ridotta allo 0,7% ad aprile (a febbraio era ancora del +11,9% i tuoi) sia gli alimentari, in cui la crescita si è attenuata a un pur sempre consistente +12,1% nell'area Ocse ad aprile, a fronte del +14% di marzo. L'inflazione di fondo, ovvero l'indice depurato da energia alimentari altre voci volatili e rimasta stabile ma un valore elevato pari al 7,1%, riporta ancora l'Ocse.%, ma ha ritoccato al rialzo al 3,2% la stima sul 2024. Lo scorso 17 marzo, in un parziale aggiornamento delle sue stime, l'Ocse aveva consistentemente abbassato le previsioni di inflazione dell'area euro al 6,2% su quest'anno e al 3% sul prossimo.