Plenitude: operativo nuovo impianto di accumulo a batterie di Assemini

(Teleborsa) -che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche a famiglie e imprese e un'ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici, annuncia che è operativo il nuovo impianto abatterie di Assemini (Cagliari), il primo di dimensioni "utility-scale" realizzato dalla Società in Italia. L'impianto, con una potenza installata di 15 MW e una capacità di accumulo di energia pari a 9 MWh,è stato realizzato con moduli batteria basati sulla tecnologia Litio Ferro Fosfato (LFP) che attualmente garantisce il miglior rapporto costo-prestazioni.è uno dei primi sistemi di accumulo di taglia rilevante che viene connesso alla Rete di Trasmissione Nazionaleitaliana e fornirà a Terna il servizio "fast reserve" di regolazione ultrarapida della frequenza, per consentire una sempre maggiore penetrazione delle energie rinnovabili nel mix energetico italiano. Nell'area industriale di Assemini Plenitude possiede un impianto fotovoltaico in esercizio da 23 MW, con il quale il sistema di accumulo condividerà alcune infrastrutture di connessione, e sta valutandoaltri progetti di generazione rinnovabile."Abbiamo terminato i lavori di realizzazione del più grande impianto di accumulo a batterie costruito da Plenitude in Italia, che – ha commentato– fornirà servizi alla rete nazionale e, nello stesso tempo, ci permetterà di operare con maggiore efficacia sul mercato. Lo sviluppo di questa tecnologia andrà di pari passo con la crescita delleenergie rinnovabili e contribuirà alla strategia di crescita della Società, che punta a raggiungere oltre 7 GW di capacità installata entro il 2026 e oltre 15 GW entro il 2030".