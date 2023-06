SG Company, CdA esamina sviluppo business e possibili nuove M&A

SG Company

(Teleborsa) -, Società Benefit attiva nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che ildella Società si è riunito da remoto per discutere in merito all’ed alle possibili prossimeAlla luce delle, della conseguente crescita organica del gruppo SG Company e considerati i dati consuntivi del contrattualizzato ad oggi, ilcirca la piena realizzazione e il possibile. Tale realizzazione si configura in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi, anche grazie all’apporto generato dalle partecipazioni acquisite nelle societàla proposta del CEO e del CFO della Società dila definizione e la diffusione del, volendo tenere in considerazione l’effettiva configurazione del perimetro aziendale altermine dell’esercizio a seguito dell’eventuale realizzazione di ulteriori opportunità di M&A.A seguito di tale delibera, il Consiglio di Amministrazione ha valutato le attuali d– riportate dal CEO della Società – e ha deliberato positivamente sul perseguimento delle stesse.Il Consiglio ha inoltre deliberato favorevolmente circa ladi natura strategicofinanziaria, denominato Strategy Growht (SG), formato da professionisti già presenti nel perimetro aziendale e aperto alla partecipazione di ulteriori specialisti esterni che saranno retribuiti esclusivamente tramite work for equity. Tale board si occuperà di perseguire le linee strategiche attuali e quelle che saranno delineate nel nuovo Piano Industriale – con un focus sulle operazioni di M&A e sullo sviluppo estero – propedeutiche ad una crescita continua e costante della marginalità operativa media di gruppo e al raggiungimento di una maggiore corrispondenza della valorizzazione dell’enterprise value azionario con i fondamentali aziendali.