Gruppo Servizi Associati (GSA): operazione di finanziamento da 190 milioni di euro

(Teleborsa) - Gruppo Servizi Associati (GSA)
ha perfezionato un’operazione di finanziamento da 190 milioni di euro
destinata a sostenere i piani di sviluppo del business del Gruppo
, rafforzandone il profilo finanziario attraverso il rifinanziamento del debito esistente e la messa a disposizione di nuove risorse per la crescita.
L’operazione consente a GSA di ottenere nuove disponibilità fino a 80 milioni di euro
, destinate alla futura espansione del Gruppo, anche tramite potenziali operazioni di crescita per linee esterne (M&A) e investimenti. Il finanziamento prevede l’emissione di un bond da parte di GSA
, interamente sottoscritto da fondi gestiti da Pemberton Asset Management.
"Questa operazione rappresenta un passaggio strategico per consolidare la capacità finanziaria del Gruppo e accompagnare i nostri piani di crescita
", dichiarano Alessandro Pedone, Founder e Vicepresidente di GSA, e l’Ing. Antonio Musacchio, Ceo di GSA
. "Il rifinanziamento del debito e le nuove risorse disponibili ci consentono di affrontare con maggiore flessibilità le prossime fasi di sviluppo, rafforzando il posizionamento di GSA e cogliendo nuove opportunità di espansione".