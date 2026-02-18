Winning (SG Company) acquista il 51% di In Action per 115 mila euro

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che Winning,controllata al 51%, ha sottoscritto un. Il closing dell'operazione è previsto il 4 marzo 2026.In Action è una società con, attiva da oltre 25 anni nel mondo della comunicazione, che con quattro principali divisioni interne e con un approccio integrato a supporto di ogni strategia di marketing e di comunicazione, offre servizi in termini di sales promotion & co-marketing, comunicazione & packaging, organizzazione di eventi e gestione di attività di viaggi incentive e formazione. Al 31 dicembre 2024 In Action ha registrato, un'EBITDA pari a circa 97 mila euro e un indebitamento finanziario netto pari a circa -177 mila euro (cassa positiva).Winning acquisirà la quota di partecipazione da, due degli attuali tre soci di In Action (insieme con) e il nuovo Consiglio di Amministrazione di In Action sarà composto da Marco Stefano Giorgio Previati, CEO di Winning, che assumerà la qualifica di CEO, Francesco Merone, CFO del gruppo SG Company, che assumerà l'incarico di CFO, Margherita Leder, Head of Operations & Organizational Development del Gruppo, con qualifica di COO, e da Giulia Rumor, Direttrice Creativa di In Action, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.Ilstabilito per l'acquisto della quota di maggioranza è pari ae sarà corrisposto per cassa. A tale valore andrà sommato algebricamente, pro quota, il valore della PFN alla data del closing, stimata circa -10/15 mila euro (cassa positiva)."Con questa nuova acquisizione da parte di Winning prosegue la strategia del gruppo volta a rafforzare le sister company e a creare degli hub di eccellenza per ognuna delle nostre quattro principali verticali di business - ha commentato l'- SG Company incrementa così ulteriormente la propria presenza capillare sul territorio italiano, aprendo nuovi gate di ingresso ai servizi del gruppo e avvicinandosi fisicamente ai clienti e alle aziende prospect".