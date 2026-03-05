gAIn360, ok CdA a costituzione di controllata USA. Nominata la responsabile marketing

gAIn360

(Teleborsa) - Il CdA di, società specializzata in soluzioni AI driven per il wealth management quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha deliberato la, controllata al 100%. Presidente ed Amministratore Delegato della società neo costituita sarà Leonardo Castaldi, che si occuperà dello sviluppo del mercato americano.È stata inoltre, al fine di lanciare il prodotto nel mercato americano. L'apertura della nuova controllata risulta in linea con lo sviluppo strategico industriale della società, rappresentato anche in occasione della recente quotazione, che prevede un forte focus nei prossimi anni nel mercato US. La gAIn360 America sarà costituita nel corso del mese di marzo 2026.