TMP Group, depositata lista a 3 membri per rinnovo del CdA. Rosati resta alla guida

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazion, ha reso noto che, con riferimento all'assemblea degli azionisti convocata per il 13 febbraio 2026, che è stataLa lista,(titolare di 715.924 azioni ordinarie rappresentanti il 50,02% circa del capitale sociale), risulta composta da: 1. Roberto Rosati (Presidente); 2. Basilio Antonino Scaturro; 3. Marco Piccolo (Consigliere Indipendente).Maria Teresa Astorino ha proposto di stabilire in 3 il numero dei componenti del CdA; di fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando CdA; di; di definire l'emolumento annuo lordo del CdA in massimi 105.000 euro lordi (IVA esclusa), comprensivo della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.