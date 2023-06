Ansaldo Energia, Fabbri: "Azienda viva. Avanti per cogliere le sfide della transizione"

(Teleborsa) - "Sono arrivato da poco a Genova, in. Ho trovato, con. Un'azienda che continuo a scoprire giorno per giorno". Così l'Amministratore Delegato di Ansaldo Energia,, incontrando i dipendenti e la stampa a due mesi dal suo insediamento."II processo dida parte dell'Azionistae il rifinanziamento delleche si sta finalizzando è essenziale, ma è un inizio, non un punto di arrivo", ha detto Fabbri, aggiungendo cheper "assicurare ad Ansaldo Energia una"., ha assicurato l'Ad, spiegando "voglio concentrarmi su ciò che sappiamo fare meglio, preparando contemporaneamente il terreno per la crescita del nucleare e delle tecnologie green. Per farlo, è necessario l'impegno di tutti". Per questo ha annunciato che intende apportare "migliorie" finalizzate ad un "rafforzamento della qualità e della produttività in tutti i settori aziendali"."Dobbiamo prima di tuttotradizionale - il termico ed il nucleare - e poi passare al green tech, che rappresenta il futuro e quindi si tratta di fare investimenti giusti, di crederci e di esser pronti per quando queste tecnologie saranno veramente industrializzabili" ha detto Fabbri a Teleborsa. Parlando dell'Ad ha precisato che, ma punta a "vendere di più".Il manager ha parlato del nucleare, affermando che "bisogna guardare con occhi diversi" agli impianti di quarta generazione, perchè è una tecnologia "non pericolosa" se gestita con la "giusta expertise" che abbiamo in Italia."Ilche Ansaldo Energia vive è: siamo nel pieno di un percorso diintrapreso a livello mondiale", ha sottolineato il manager, aggiungendo "non è facile mantenere la propria posizione di protagonista della power generation, ma Ansaldo Energia può e deve farlo"Fabbri ha fatto cenno alleed aiche l'azienda vanta nell'ambito del nucleare, così come nell'idrogeno e nello storage con Ansaldo Green Tech."CDP e le banche ci hanno accordato una grande fiducia,: il mio obiettivo è quello di analizzare e se possibileper i prossimi anni", ha sostenuto il manager, dicendosi convinto che "Ansaldo Energia con i suoi 170 anni di storia di imprenditoria, ha tutte le carte in regola per rispondere alle esigenze di crescita del mercato mondiale".