Attiva la fibra ottica di Open Fiber a Pasturana

(Teleborsa) - Laoggi disponibile ain provincia di Alessandria, raggiunge oltre, tra abitazioni, attività commerciali e imprese attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. Il comune è sede di(Punto Consegna Neutro), ossia la centrale ottica che accenderà la fibra ottica nel comune.La copertura diè stata progettata secondo i dati forniti da Infratel e sono state raggiunte dalla fibra ottica alcune importanti sedi della Pubblica Amministrazione, quali: il Municipio, la scuola d’infanzia, il poliambulatorio medico, e il centro culturale.L’infrastruttura aè stata finanziata con è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del(BUL) gestito da, società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Piemonte. Inoltre, è stato ridotto l’impatto per la posa della fibra, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti.“Indiscutibilmente il piano BUL, in un mondo sempre più "connesso”, porta un valore aggiunto a tutto il nostro territorio. Motivo per cui questa Amministrazione da subito si e' impegnata a relazionarsi e promuovere il progetto con le Istituzioni Pubbliche di riferimento e con i soggetti esecutori.” - dichiara, Sindaco del comune di Pasturana- “L'impegno è stato quello di creare una copertura di rete più vasta possibile, non senza difficoltà tecniche però superate dalla valenza del progetto e dalla collaborazione tra le Parti coinvolte. Con l’infrastruttura a banda ultralarga di Open Fiber Pasturana "connette" la propria storia con il futuro.”