Consumatori europei contro piattaforme social per pubblicità criptovalute

(Teleborsa) - L'Organizzazione europea dei consumatori () e nove dei suoi membri (Altroconsumo in Italia) hanno presentato unalla Commissione europea e alle autorità per la tutela dei consumatori controper aver facilitato laSecondo BEUC, queste società di social media sono responsabili di consentire ladi crypto asset sulle loro piattaforme (sia attraverso pubblicità che influencer) e ciò costituirebbe una, in quanto espone i consumatori a gravi danni, ovvero la perdita di ingenti somme di denaro."Ai consumatori vengono sempre più promessi investimenti per arricchirsi rapidamente da pubblicità e influencer sui social media - ha commentato Monique Goyens, DG del BEUC - Sfortunatamente, nella maggior parte dei casi, queste affermazioni sono troppo belle per essere vere e isenza ricorrere alla giustizia".In particolare, BEUC ha articolato le seguenti richieste alle piattaforme dei social media:(e loro applicazione) sulla promozione di criptovalute; adozione dii consumatori sulla natura delle criptovalute; informare la Commissione europea sull'efficacia delle misure messe in atto per proteggere i consumatori da tali pratiche sleali; le autorità europee per la tutela dei consumatori dovrebberoper garantire che le piattaforme adattino le loro politiche pubblicitarie.