Meloni incontra Scholz. Dai migranti al Patto di stabilità: i temi caldi dell'agenda

(Teleborsa) -ad affrontare. Lo ha ribadito oggi il Cancelliere tedesco, dove ha incontrato la Presidente del Consiglio, in un bilaterale che ha affrontato i temi più urgenti dell0agenda politica dei due Paesi: dall'Ucraina all'emergenza migranti, senza dimenticare la cooperazione in ambito industriale, la transizione energetica, lo sviluppo dell'idrogeno, la cooperazione in ambito industriale., basate sulla fiducia e molto solide. E questo vale anche per la cooperazione con il governo italiano", aveva anticipato Scholz in una intervista al Corriere della Sera. Anche la, durante la conferenza stampa, ha fatto cenno alla "dinamica particolarmente intensa" nei rapporti tra i due governi ed ale per "promuovere il ruolo europeo in un contesto sicuramente nuovo come quello nel quale ci troviamo"."Vogliamobilaterale grazie anche alsul quale abbiamo raggiunto un'intesa", ha spiegato Meloni, facendo cenno ad una serie di tematiche prioritarie sulle quali occorre un maggior coordinamento, quali l'innovazione, la ricerca, lo sviluppo del mercato del lavoro, la coesione sociale, la crescita ecologicamente sostenibile, la protezione del clima."Siamo interessati anche lasul fronte dell'in selezionate nazioni partner di interesse comune", ha sottolineato la Presidente del Consiglio, ricordando che l'Italia è in prima linea con il Piano Mattei per l'Africa."La complementarietà tra i nostri sistemi economici emerge non solamente dalle- ma anche dalla crescita dei flussi, che sono aumentati in 3 anni di 50 miliardi di euro", ha ricordato Meloni, aggiungendo "un punto essenziale delle nostre rispettive agende di politica economica" e "credo che anche il recentesia una testimonianza di quanto gli interessi delle nostre nazioni possano essere convergenti sul piano strategico.Meloni e Scholz hanno affrontato anche, fra cuie la difesa dei confini esterni, ma anche il tema caldo del. "Siamo consapevoli che un dialogo aperto e proficuo sia fondamentale per far avanzare soluzioni europee alle sfide complesse che abbiamo davanti", ha sottolineato Meloni.A proposito del Patto di stabilità, Meloni ha ribadito che "e che bisogna trovarein un momento in cui siamo chiamati a fare molti investimenti". Un nuovo Patto - ha aggiunto - chee che includaed il "sostegno europeo agli investimenti". Dal canto suo Scholz si è detto d'accordo che ci vogliono "stabilità fiscale, regole chiare rispettate e un quadro comune trasparente"."L'Italia è per noi è un partner e un amico affidabile. Nell'ambito della Nato, del G7, del G20 collaboriamo con Roma, ci troviamo d'accordo e facciamo riferimento uno all'altro", ha concluso Scholz in conferenza stampa.