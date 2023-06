Migranti, Orban boccia l'accordo: UE abusa del suo potere

(Teleborsa) -. Così il premier ungherese,su Facebook in merito all'accordo raggiunto ieri al Consiglio dell'Ue sull'immigrazione contro cui si sono espressi Budapest e Varsavia.Il primo ministro ha accusato Bruxelles di voler "Il nuovo Patto sulla migrazione concordato ieri inOggi,riuniti in Lussemburgo al Consiglio Affari interni, dopo 12 ore di negoziato e 2 tentativi di voto hanno infatti raggiunto un accordo sul nuovo Patto sulla migrazione. Sostegno ampio: contrari infatti solo Ungheria e Polonia con l'astensione invece di Malta, Slovacchia, Lituania e Bulgaria. Tutti gli altri a favore, Italia compresa. Per l’approvazione definitiva si dovrà trovare ora una posizione comune con il Parlamento Europeo.La decisione presa ruota infatti intorno alla procedura d'asilo e alla gestione dell'asilo e della migrazione, cioè non l'intera riforma che sarebbe stata ben più ampia.A contare non è il migrante singolo ma il “posto” e siccome la domanda di richiesta asilo dovrà essere evasa entro 12 settimane si calcola che il primo anno il tetto sarà di 60 mila persone, poi 90mila e infine120mila. Il tutto ripartito tra i 27 sulla base di PIL e popolazione. Sarà poi la Commissione a stabilire se un Paese ha bisogno della solidarietà in caso di crisi. In quel caso sarà esentato dalla procedura di frontiera Ue e potrà accedere al bacino di 30 mila ricollocamenti.ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un tweet, commentando l'accordo sul Patto Migrazione e asilo.