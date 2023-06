Superbonus 110%, detrazioni oltre 77 miliardi

(Teleborsa) - Il numero delle, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Eneaerano complessivamente, appena 4.000 in più rispetto alle 407.396 registrate complessivamente al 30 aprile 2023. È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a, con un incremento di oltre 2,4 miliardi di euro rispetto al dato registrato al 30 aprile.