"We Make Future": SACE annuncia la partecipazione e da il via al contest

(Teleborsa) -parteciperà adal 15 al 17 giugno a Rimini, e lo farà lasciando il palco all'esperienza concreta di imprese, soprattutto startup e PMI innovative, che possono già candidarsi sul sito web di Sace, nella pagina dedicata all'evento. Al termine delle iscrizioni, il prossimo 12 giugno, Il team di, l'hub formativo del Gruppo SACE, valuterà le richieste e confermerà la partecipazione alle aziende selezionate."Questa iniziativa, in linea con la strategia e gli obiettivi del piano industriale INSIEME 2025, – spiegain una nota – nasce con l'obiettivo di incontrare, ascoltare e sviluppare insieme alle imprese prodotti e servizi, innovativi e digitali, a loro dedicati. Protagoniste saranno quindi le aziende che direttamente dal palco del We Make Future, potranno condividere quanto realizzato, anche grazie anche al supporto del Gruppo SACE, idee e progetti sviluppati, investimenti nel campo della sostenibilità, innovazione e digitalizzazione".Ilè una vera e propria piattaforma globale di indirizzo e costruzione del futuro delle imprese, un acceleratore di cultura, formazione e innovazione che opera come strumento al servizio della società, mettendo in connessione l'Italia con i megatrend globali. Tre giorni scanditi da oltre 100 eventi e un format unico che vede l'interazione tra esposizione fieristica, formazione, incontri e networking B2B, dibattiti culturali, concerti e intrattenimento nei dieci padiglioni della Fiera di Rimini."Siamo felici di poter offrire alle imprese, soprattutto PMI, l'accesso al mondo di relazioni e conoscenze del We make Future, un momento di ascolto e confronto che, in linea con la strategia e gli obiettivi del Piano Industriale INSIEME 2025, è il cuore della nostra missione per la crescita sostenibile del tessuto imprenditoriale italiano – ha dichiarato–. Partecipare con noi a We Make Future, tra i più importanti eventi d'Italia nel panorama dell'innovazione tecnologica e digitale, rappresenta una grande opportunità per le aziende, per condividere successi e know-how con una platea di professionisti, startup e altre imprese, ONP, Istituzioni e territori".