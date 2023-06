Gabetti, EnVent avvia copertura con Outperform e TP a 1,50 euro

Gabetti Property Solutions

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e full service provider immobiliare italiano con oltre 70 anni di esperienza. Il prezzo obiettivo è stato fissato aper azione (per un potenziale upside di circa l'88%), mentre il giudizio sul titolo è "".Gli analisti affermano che, dopo il completamento di una ristrutturazione del debito e l'uscita dalle difficoltà finanziarie, la performance finanziaria degli ultimi anni ha confermato "unadel percorso di crescita".EnVent prevede una crescita deinel 2022-25 superiore a un CAGR del 5%, al netto dei lavori di ristrutturazione influenzati dagli incentivi fiscali e dal franchising RE ceduto, raggiungendo i 165,5 milioni di euro di ricavi nel 2025 (vs 151,8 milioni di euro nel 2022). L'è visto a 24,1 milioni di euro al 2025 (vs 26,8 milioni nel 2022), con unal 15% (vs 18% nel 2022).