Nasdaq acquista la società di software finanziari Adenza per 10,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di servizi finanziari che gestisce Borse negli Stati Uniti e in Europa, ha stipulato un, un fornitore di software di gestione del rischio e di regolamentazione mission-critical per il settore dei servizi finanziari, da Thoma Bravo, società di private equity specializzata in investimenti in aziende tecnologiche e software, perAdenza è una società di software nata dallaL. Calypso serve i partecipanti ai mercati dei capitali con flussi di lavoro end-to-end per la gestione della tesoreria, del rischio e delle garanzie, mentre AxiomSL supporta gli istituti finanziari con i principali software di regolamentazione e conformità.Adenza ha registrato circa 590 milioni di dollari dinell'anno fiscale 2023, una crescita organica dei ricavi di circa il 15%, una crescita annuale dei ricavi ricorrenti del 18% e unrettificato del 58%."Questa è un'opportunità eccezionale per acquisire una società di software leader che migliora la posizione del Nasdaq nel cuore del sistema finanziario globale - ha dichiaratodi Nasdaq - L'acquisizione di Adenzaricchi di esperienza in infrastrutture di mercato, regolamentazione e gestione del rischio in un momento in cui le istituzioni finanziarie stanno navigando in alcune delle dinamiche di mercato più complesse della storia".Più nei dettagli, Nasdaq sta acquisendo Adenza per 10,5 miliardi di dollari, di cuidel Nasdaq. Nasdaq ha ottenuto un finanziamento ponte interamente impegnato per la parte in contanti del corrispettivo e prevede di emettere circa 5,9 miliardi di dollari di debito tra la firma e la chiusura e utilizzare i proventi per sostituire l'impegno ponte.Al termine della transazione, il Nasdaq emetterà le azioni ai proprietari di Adenza, società controllata da Thoma Bravo, per circa ildel Nasdaq. Holden Spaht, Managing Partner di Thoma Bravo, dovrebbe essere nominato nel consiglio di amministrazione del Nasdaq, che sarà ampliato a dodici membri.