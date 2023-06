UBS completa l'acquisizione di Credit Suisse, inizio di un nuovo capitolo

UBS

(Teleborsa) -ha formalizzato l'acquisizione di, disposta nell'ambito del piano di salvataggio della banca svizzera, lo scorso marzo. Ne ha dato notizia la stessa banca svizzera, in una lettera aperta, sui giornali locali e internazionali.Si tratta della più grande fusione bancaria dal 2008 che creerà un colosso globale della gestione dei patrimoni."Abbiamo completato l'acquisizione legale del Credit Suisse" - ha annunciato UBS nella lettera - parlando dell'inizio di un "nuovo capitolo storico".Nella lettera aperta, i vertici di UBS sottolineano la sua forte cultura aziendale e il suo approccio "conservativo" al rischio, precisando che non scenderà a "nessun compromesso".Ilha avvertito che i prossimi mesi saranno probabilmente "accidentati", poiché l'integrazione porterà a "ondate" di decisioni difficili, in particolare in materia di occupazione.