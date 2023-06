UCapital24, Banca Finnat pone giudizio "Under review" dopo modifica bilancio

UCapital24

(Teleborsa) - Banca Finnat ha postosia il(da 1,12 euro) che la(da Buy) su, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan, dopo che la società ha provveduto alla, approvato dal CdA in data 24 aprile scorso , a seguito del verificarsi della necessità di effettuare una svalutazione per 4,9 milioni di euro della partecipazione detenuta in Alphiewealth (precedentemente indicata in bilancio per 5,4 milioni di euro).La società ha registrato, al 31 dicembre 2022, unaper 5,2 milioni di euro, rispetto alla perdita di 754 mila euro rilevata nel primo progetto di bilancio e rispetto alla perdita di 1,1 milioni attesa da Banca Finnat. Per effetto delle operazioni, ilè passato da 8,6 milioni di euro (primo progetto di bilancio) a 3,3 milioni di euro con unapositiva rimasta invariata a 77 mila euro.