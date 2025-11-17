Scuola, incontro al Mim su Gps 2026. Anief chiederà modifica algoritmo e tabelle titoli più chiare

per affrontare il tema delleSi tratta di unrichiesto espressamente anche dal nostro sindacato, con l’obiettivo di. La nostra intenzione è chiedere una modifica sostanziale dell’algoritmo, affinché continui aqualora non abbiano ottenuto alcuna supplenza. Chiederemo dunque che l’algoritmo possa tornare indietro". Lo ha dichiarato"Inoltre, solleciteremo unache in questa bozza di ordinanza risultano inasprite rispetto a quelle precedenti. Chiederemo anche una modifica delle tabelle. Abbiamo già espresso sai quali viene ora riconosciuto lo stesso punteggio – sia di A1 sia di A2 – previsto per l’abilitazione delle classi di concorso ITP.Tuttavia, riteniamo non sia sufficiente: è necessario che vengano riconosciuti anche i titoli relativi, ad esempio, alle, gli stessi che erano stati validati dagli enti accreditati e riconosciuti fino all’ultima ordinanza. Giovedì, quindi, il nostro sindacatoe speriamo di ottenere risposte positive", conclude Cozzetto.