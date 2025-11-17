Scuola, incontro al Mim su Gps 2026. Anief chiederà modifica algoritmo e tabelle titoli più chiare

"Giovedì prossimo il nostro sindacato incontrerà il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione
per affrontare il tema delle GPS 2026-2028.
Si tratta di un incontro politico
richiesto espressamente anche dal nostro sindacato, con l’obiettivo di discutere l’aggiornamento delle prossime graduatorie provinciali per le supplenze
. La nostra intenzione è chiedere una modifica sostanziale dell’algoritmo, affinché continui a prendere in considerazione i candidati anche dopo essere stati 'lavorati'
qualora non abbiano ottenuto alcuna supplenza. Chiederemo dunque che l’algoritmo possa tornare indietro". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Inoltre, solleciteremo una revisione delle procedure relative alle sanzioni,
che in questa bozza di ordinanza risultano inasprite rispetto a quelle precedenti. Chiederemo anche una modifica delle tabelle. Abbiamo già espresso soddisfazione per il superamento della discriminazione nei confronti dei docenti abilitati TP nella prima fascia sostegno,
ai quali viene ora riconosciuto lo stesso punteggio – sia di A1 sia di A2 – previsto per l’abilitazione delle classi di concorso ITP.
Tuttavia, riteniamo non sia sufficiente: è necessario che vengano riconosciuti anche i titoli relativi, ad esempio, alle certificazioni informatiche
, gli stessi che erano stati validati dagli enti accreditati e riconosciuti fino all’ultima ordinanza. Giovedì, quindi, il nostro sindacato farà valere i diritti dei lavoratori
e speriamo di ottenere risposte positive", conclude Cozzetto.
"