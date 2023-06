d'Amico, assemblea approva accorpamento azionario e nuovo buyback

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) - L'generale straordinaria degli azionisti di(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha deliberato di approvare la realizzazione di undella società nel rapporto di n. 1 (una) azione nuova ogni n. 10 (dieci) azioni esistenti. A seguito dell'accorpamento, il capitale sociale della società sarà pari a 62.053,278,45 dollari e suddiviso in 124.106.556 azioni senza valore nominale.Inoltre, i soci hanno deliberato dial consiglio di amministrazione addella società per un periodo di cinque anni a partire dalla data di efficacia, per un numero massimo di 18.615.795 azioni, incluse le azioni proprie già detenute.Contestualmente, ha deliberato dicon effetto dal 19 giugno 2023 l'del CdA al riacquisto di azioni proprie, come deliberato dall'assemblea degli azionisti tenuta il. Nel corso dell'autorizzazione, DIS non ha riacquistato azioni proprie, ma ha assegnato un totale di 263,209 azioni proprie ai beneficiari del Piano di Incentivazione Variabile di Medio-Lungo Termine 2019-2021.Alla data odierna, la società detiene 18.063.702 azioni proprie (comprese quelle riacquistate durante i precedenti periodi autorizzati) senza valore nominale, pari all'sociale.