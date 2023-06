Borsa svizzera indaga su maxi interruzione del trading

Euronext

(Teleborsa) - Lo, il gestore della Borsa svizzera, stariscontrati nella seduta di ieri, che hanno portato alla sospensione del trading di azioni e strumenti derivati dalle 11 circa alle 14. I risultati dell'indagine saranno diffusi tra un paio di giorni."È stato un", ha detto a Bloomberg il portavoce Juerg Schneider, senza fornire dettagli sulla natura specifica del problema. Possiamo "escludere definitivamente che si sia trattato di un hack", ha detto, sottolineando che "questa è stata lache il trading su SIX Swiss Exchange è stato influenzato a tal punto, rendendolo ancora e probabilmente lo scambio più stabile in Europa".Il riferimento è al fatto che problemi sul trading sono stati registrati anche su altre piazze finanziarie negli ultimi anni, come quelli dinel 2020.