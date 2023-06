Generali acquista Liberty Seguros per 2,3 miliardi di euro

Generali

(Teleborsa) -ha raggiunto unper l', Compania de Seguros y Reaseguros, compagnia assicurativa spagnola che opera in Spagna, Portogallo, Irlanda e Irlanda del Nord. L'operazione permette alla compagnia assicurativa triestina di raggiungere la quarta posizione nel business Danni in Spagna, consolidare la seconda posizione in Portogallo, ed entrare in Irlanda.Ildell'operazione è pari a, incluso l'intero eccesso di capitale di Liberty Seguros, soggetta ad aggiustamenti al closing. L'impatto stimato sul Solvency Ratio del Gruppo è pari a circa -9,7 p.p.. Liberty Seguros ha una solida posizione patrimoniale, con un Solvency Ratio superiore al 330% al 31 dicembre 2022."Grazie all'acquisizione di Liberty Seguros"Lifetime Partner 24: Driving Growth", sfruttando un'opportunità unica che contribuirà alla crescita sostenibile del gruppo, rafforzerà la nostra posizione di leadership in Europa e spingerà lo sviluppo del business Danni", ha commentato il"Generali andrà ad acquisire una compagnia assicurativa, attiva in tre mercati europei in crescita, con, che potrà creare valore a lungo termine in maniera rilevante per tutti i nostri stakeholder - ha aggiunto - Grazie a questa operazione, Generali si trova, oggi come non mai, nella migliore posizione per essere il Partner di Vita dei suoi clienti in Europa".Con oltrenel 2022, Liberty Seguros è una compagnia focalizzata principalmente nel Danni, con un business auto in crescita e un mix di prodotti diversificato, circa 1.700 dipendenti e 5.600 intermediari nei tre mercati in cui è attiva. La società opera attraverso agenti, broker e canali diretti, oltre ad accordi distributivi e partnership di bancassurance.hanno agito in qualità di; Clifford Chance, Morais Leitao e Matheson in qualità didell'operazione.