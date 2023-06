Mediolanum

(Teleborsa) - "Non so sepuò finire sul mercato. Credo che sia un'ottima azienda, ma noi abbiamo delle quote di mercato in Italia per cui non possiamo fare operazioni di alcun tipo". Lo ha affermato oggi l'Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine di un evento a Milano, a proposito delle congetture nate dopo la morte di Silvio Berlusconi.