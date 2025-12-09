Piazza Affari: positiva la giornata per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che opera nel settore bancario e assicurativo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,65%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 18,73 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 18,46. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 18,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)