Bankitalia ritocca all'insù PIL 2023, lima 2024 e 2025: i numeri

(Teleborsa) -l'espansione del PIL attesa è, dunque, più del doppio del + 0,6% stimato lo scorso gennaio. Riviste invece al ribasso le attese sul successivo biennio, al più 1% sul 2024 e al più 1,1% sul 2025, mentre sei mesi fa prevedeva il più 1,2% di crescita per entrambi. La crescita è rivista al rialzo nel 2023 grazie a un andamento migliore delle attese nel primo trimestre, afferma Bankitalia in un comunicato, e al ribasso nel biennio 2024-25, principalmente per via di un più forte deterioramento delle condizioni finanziarie. Migliorano le attese su inflazione e mercato del lavoro.Lo scorso 7 giugno anchela previsione di crescita del PIL dell'Italia sul. Queste proiezioni sono state elaborate dagli esperti di Via Nazionale nell'ambito dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema, relativo all'intera area euro, reso noto ieri dalla Bce. Sono basate sulle informazioni disponibili al 23 maggio per la formulazione delle ipotesi tecniche e al 31 maggio per i dati congiunturali. Una più ampia discussione dello scenario previsivo verrà presentata, come di consueto, nel Bollettino economico della Banca d'Italia in uscita il prossimo 14 luglio. Lo scenario presentato presuppone che le tensioni connesse con il conflitto in Ucraina non comportino ulteriori difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime. Il quadro macroeconomico risente invece degli effetti di condizioni monetarie e creditizie più restrittive per imprese e famiglie. Lo scenario incorpora le misure contenute nel c.d.e tiene conto degli interventi finanziati nell'ambito del programma Next Generation Eu, sulla base delle informazioni più aggiornate relative al Pnrr. Le previsioni di inflazione sono state attenuate al 6,1% sulla media di quest'anno, alA gennaio Bankitalia pronosticava un carovitaMigliorano anche le attese sul tasso di disoccupazione: 7,7% sia quest'anno che il prossimo e 7,6% del 2025. Sei mesi fa era previsto un 8,2% quest'anno, il 7,9% il prossimo, per poi calare al 7,6% nel 2025 L'inflazione è stata rivista al ribasso principalmente per la discesa dei corsi energetici, più rapida di quanto ipotizzato a gennaio."Queste proiezioni sono circondate da un'incertezza elevata, con rischi per la crescita orientati prevalentemente al ribasso. Il conflitto in Ucraina rimane uno dei principali fattori di instabilità, da cui possono scaturire nuovi rincari delle materie prime e un deterioramento della fiducia di famiglie e imprese - avverte Bankitalia -. Rischi non trascurabili sono anche connessi con l'evoluzione dell'attività economica globale, che potrebbe risentire in misura maggiore degli effetti della restrizione monetaria in atto nelle economie avanzate, riflettendosi in una minore domanda dall'estero di beni e servizi italiani". Il Pil "potrebbe inoltre essere frenato da un più forte irrigidimento delle condizioni di offerta del credito. I rischi per l'inflazione sono bilanciati. Pressioni al rialzo potrebbero provenire, oltre che da nuovi aumenti dei prezzi delle materie prime, dalla possibilità che la trasmissione del calo dei prezzi dell'energia a quelli degli altri beni e dei servizi risulti significativamente più lenta e meno pronunciata rispetto alle regolarità osservate in passato. Per contro - conclude lo studio -