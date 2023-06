Digital Magics, Banca Akros abbassa target price e conferma Buy

Digital Magics

(Teleborsa) - Banca Akros ha abbassato a(da 5,40 euro) ilsu, business incubator quotato su Euronext Growth Milan, confermando lasul titolo a "".Gli analisti avevano già incluso l'impatto negativo legato allaindiretta in Hyperloop (dal 3,14% al 2,12%), che pesava per 0,4 euro/per azione. L'ulteriore riduzione di 0,2 euro/per azione è dovuta alla, mentre i nuovi investimenti, i write-off e le maggiori valutazioni post-money si compensano sostanzialmente a vicenda.Banca Akros sottolinea che la società stadel piano aziendale 2021-25, dopo aver lanciato i 6 acceleratori originariamente pianificati, con una potenza di fuoco impegnata di 21 milioni di euro per finanziare fino a 50 startup all'anno.Inoltre, la società "sta facendo leva sulla sua vasta rete di investitori finanziari e corporate per(ad esempio la JV Apside con), mentre l'condovrebbe creare un leader nel mercato italiano del VC e un attore di rilievo al livello europeo", si legge nella ricerca.