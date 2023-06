algoWatt, CdA delibera manovra con conversione debito e nuovo piano industriale

algoWatt

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, GreenTech Company quotata su Euronext Milan, ha individuato il, non giudiziale e in continuità aziendale, attraverso il ricorso allo strumento della composizione negoziata della crisi d'impresa (CNC) e la relativa proposta diLa CNC è unaccessibile alle imprese tramite le Camere di Commercio e volto ad individuare una soluzione negoziata con i creditori. La scelta dello strumento è stata effettuata tenendo conto della possibilità di accedere alla misura premiale dellanell'arco di 10 anni, consentendo di rendere sostenibile il rimborso dello stesso e liberando risorse per sostenere la crescita aziendale, si legge in una nota.La proposta di manovra finanziaria aggiornata prevede unriservato ai creditori finanziari di algoWatt, con conversione anticipata degli SFP algoWatt. Viene prevista l'emissione di massime 53,5 milioni di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e con godimento regolare, aventi gli stessi diritti di quelle oggi in circolazione al prezzo di circa 0,56 euro per azione e di 24 milioni circa di nuove azioni, calcolate sulla base del prezzo di conversione anticipata degli SFP ALW e destinate alla conversione del credito finanziario.È prevedibile unadell'attualeItaleaf, che vedrebbe la propria quota scendere al di sotto del 30%.Il CdA ha anche approvato il, attraverso lae una revisione degli obiettivi strategici e finanziari: focalizzazione sui mercati Greentech Industry (EPC ed O&M fotovoltaico, CER ed efficienza energetica) e Digital Energy e Circular Economy (twin transition).Il piano stima una crescita del(CAGR 2023-2025) del 51%, concumulati per circa 134 milioni di euro, con obiettivi intermedi di ricavi pari a circa 18 milioni di euro nel 2023, 42 milioni di euro nel 2024 e 64 milioni di euro nel 2025. Il piano prevede unaa regime nel 2025 di circa il 13%.