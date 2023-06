BCE, Schnabel: su inflazione e tassi "meglio fare troppo che troppo poco"

(Teleborsa) - "Dobbiamo. I rischi sia di un disancoraggio delle aspettative di inflazione sia di una trasmissione più debole della politica monetaria suggeriscono che esiste un limite al tempo in cui l'inflazione può rimanere al di sopra del nostro obiettivo del 2%". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della BCE, ad un evento dell'Euro50 Group in Lussemburgo."Dobbiamo quindifino a quando non avremo prove convincenti che gli sviluppi dell'inflazione di fondo siano coerenti con un ritorno dell'inflazione complessiva al nostro obiettivo a medio termine del 2% in modo sostenuto e tempestivo", ha aggiunto.Schnabel ha affermato che "i, riflettendo fattori sia dal lato dell'offerta che della domanda" e ricordato che l'FMI ha recentemente emesso una chiara raccomandazione: se la persistenza dell'inflazione è incerta, le considerazioni sulla gestione del rischio depongono a favore di una politica monetaria più restrittiva.Secondo l'economista tedesca, ci sono due ragioni per questo. In primo luogo, "i, in quanto il tasso ufficiale può essere riportato a livelli neutri più rapidamente che se i responsabili politici agissero in base al presupposto di una bassa persistenza dell'inflazione".In secondo luogo, "èper l'inflazione, in quanto ciò potrebbe destabilizzare le aspettative di inflazione e quindi richiedere una contrazione più marcata della produzione per ripristinare la stabilità dei prezzi".