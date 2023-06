Scope, Italia è grande economia UE più vulnerabile in Climate Stress Test

(Teleborsa) - Losulleeffettuato da Scope Ratings mostra che l', mentre la Germania invece presenta meno rischi.È quanto si legge nei risultati del Macroeconomic Climate Stress Test () di, che esamina i rischi fisici associati alla temperatura (rischio cronico), alle inondazioni fluviali e alla siccità (rischio acuto), oltre che i rischi di transizione lungo l'intera catena del valore economico, tenendo conto delle cosiddette emissioni di gas a effetto serra scope-1, scope-2 e scope-3.Le stime di MCST per le cinque maggiori economie dell'UE mostranoal cambiamento climatico per 41 trilioni di euro nello scenario disordinato (6,3% del PIL cumulato)."Applicando l'MCST alle cinque maggiori economie europee - Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi - scopriamo che l'in unonei decenni a venire. Il cambiamento climatico in una transizione ritardata potrebbe costare ipoteticamente 17,5 trilioni di euro tra il 2020 e il 2050, pari al 14,5% del PIL", afferma Hazem Krichene, Senior Director climate economist presso Scope ESG."Al contrario, troviamo che laal rischio climatico, dove in uno scenario di transizione ritardata potrebbe costare 7,1 trilioni di euro, pari al 3,2% del PIL cumulativo tra il 2020 e il 2050", aggiunge Krichene.Considerando solo l', Scope afferma che Spagna e Italia (paesi del Mediterraneo) sono esposte al rischio fisico cronico associato all'aumento delle temperature. Francia e Germania sono esposte al rischio di inondazioni fluviali con perdite annue rispettivamente del 3,7% e del 3,2% del PIL nello scenario hot-house. La siccità comporterebbe pesanti perdite economiche in Italia e Spagna (8,7% e 6,5% perdite annuali del PIL).