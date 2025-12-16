DekaBank e Vienna Insurance Group entrano nell'azionariato di Scope

(Teleborsa) -entrano, agenzia di rating tedesca le cui valutazioni sono utilizzate anche dalla BCE. L'ingresso di due nuovi azionisti "amplia la base di investitori istituzionali di Scope, rafforzandone l'indipendenza e la posizione di mercato", si legge in una nota."Come agenzia di rating europea, il successo di Scope si basa sulla fiducia e sul riconoscimento da parte dei principali istituti finanziari - ha dettodi Scope Group - Sono lieto di dare il benvenuto a Deka e Vienna Insurance Group nella nostra crescente base azionaria paneuropea. L'investimento di due importanti attori dei mercati dei capitali europei consolida ulteriormente la nostra posizione come parte integrante dell'ecosistema finanziario europeo".DekaBank è il fornitore di servizi finanziari del gruppo finanziario delle Casse di Risparmio Tedesche (Sparkassen-Finanzgruppe). Vienna Insurance Group (VIG) è un gruppo assicurativo leader nell'Europa centrale e orientale.Tra glidi Scope Group figurano il CEO e fondatore Florian Schoeller e l'investitore di riferimento Stefan Quandt, oltre a una solida base di investitori istituzionali provenienti da tutta Europa, tra cui BPCE e Crédit Agricole, due dei più grandi gruppi bancari al mondo; le principali compagnie assicurative AXA, HDI/Talanx, Signal Iduna, SparkassenVersicherung e Swiss Mobiliar; nonché RAG-Stiftung, una delle più grandi fondazioni tedesche.