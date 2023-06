EEMS Italia perfeziona acquisto della società Abruzzo Energia 2

EEMS Italia

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Milan e attiva quale grossista nel mercato energetico, hadelle quote rappresentative del 100% della società, titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Abruzzo di potenza nominale pari a 923,4 KWp e delle relative autorizzazioni amministrative.L'operazione era stata comunicata ilL'acquisto, strumentale per l'esecuzione del Piano industriale 2023-2027, comporta ildella Abruzzo Energia 2 S.r.l. da parte di EEMS Italia.