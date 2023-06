Rating ESG, UE vuole più trasparenza e fiducia. Ma valutazioni restano al mercato

(Teleborsa) - La(Environmental, Social and Governance) è, guidata dalla natura mutevole dei rischi per le aziende, dalla crescente consapevolezza degli investitori delle implicazioni finanziarie di tali rischi e dalla crescita dei prodotti di investimento che mirano esplicitamente a soddisfare o raggiungere determinati standard di sostenibilità. Inoltre, stanno cambiando anche le strategie applicate dagli investitori, che sempre più passano dallo screening negativo (esclusione di certi asset) all'integrazione degli aspetti ESG nelle loro strategie.Tuttavia, ildel rating ESG "", ha affermato nei giorni scorsi la Commissione europea, proponendo un regolamento che migliori l'affidabilità e la trasparenza delle attività degli operatori. L'esecutivo UE si è posto due obiettivi specifici per aumentare l'integrità delle operazioni delle agenzie di rating ESG:ESG (cosa significano e quali obiettivi perseguono), le metodologie e le fonti di dati o le stime utilizzate per ottenere i rating;di rating ESG, nonché garantire la prevenzione e la mitigazione dei rischi di conflitti di interesse.L'del mercato, visto il boom degli ultimi anni, e le intenzioni sono giudicate positivamente. "Ce l'aspettavamo e siamo molto soddisfatti perché tratta temi che - anche a livello di letteratura scientifica - pochi trattavano, come quello dell'indipendenza e del tipo di clienti, mentre tanto era stato scritto sul fatto che gli scoring fossero diversi tra loro, che è una ovvietà", dice a Teleborsa, CEO e Direttore Ufficio Ricerca di. "La Commissione ha fatto un passo avanti, sottolineando che i fornitori di rating ESG sono tanti e diversi - anche in base alla clientela e alla metodologia - ma affermando che va evitata la consulenza, vanno chiarite indipendenza e metodologia, e creato un albo", aggiunge.Nel corposo documento che accompagna le proposte normative, l'istituzione UE offre anche una lettura approfondita del settore, sottolineando che i, ma differiscono per cosa valutano (ESG aggregato, solo singole E, S o G, o anche indicatori specifici all'interno di ogni lettera), da quale prospettiva valutano (solo rischi per l'azienda, double materiality, solo impatti, rispetto dei principi internazionali ), e come effettuano una valutazione (migliore della classe o in termini assoluti, valutazione quantitativa o qualitativa). Inoltre, i fornitori di rating ESG hanno anche(grandi fornitori a scopo di lucro come MSCI e S&P, fornitori boutique come Carbon4Finance o fornitori senza scopo di lucro come CDP) e modelli di reddito (user-pay (investors) model, company-pay model, modello misto o finanziamento pubblico).In generale, secondo la Commissione, si possono suddividere i rating ESG in, a seconda del loro: valutazione del rischio (prospettiva finanziaria, es. MSCI), valutazione degli impatti (es. Carbon4Finance), valutazione della conformità a principi e linee guida internazionali (es. Standard Ethics), valutazione dei rischi di sostenibilità della catena di fornitura (non utilizzata per finalità di investimento diretto, es. EcoVadis).Anche ilè diverso; da un lato ci sono fornitori che utilizzano valutazioni quantitative completamente automatizzate basate su KPI e dati senza il coinvolgimento dell'analista (molto spesso indicato come scoring); ma ci sono invece provider i cui processi di rating sono simili a quelli del processo di rating del credito, ovvero basati sull'analisi di informazioni sia quantitative che qualitative, con il coinvolgimento dei comitati analisti e rating."Sono dell'idea che si debba lasciare libera ogni agenzia di adottare la metodologia più opportuna, rendendola appunto comprensibile e trasparente - dice a Teleborsa, professore di Corporate Finance presso la- Ogni analista esprime sensibilità diverse, che non sono sempre "contabilizzabili"; pensiamo ad esempio ai KPI in ambito sociale, che spesso sono qualitativi e non quantitativi e dipendono dal giudizio soggettivo di chi li osserva. La, ma dobbiamo dare gli strumenti al mercato per poter apprezzare le differenze fra le diverse valutazioni".Su questo aspetto la Commissione è stata molto chiara:utilizzate per la creazione dei rating ESG, ma aumentarne la trasparenza. I fornitori di rating ESG manterranno infatti "il pieno controllo" delle metodologie che utilizzano e continueranno a essere indipendenti nella loro scelta, per garantire che nel mercato dei rating ESG sia "disponibile una varietà di approcci".Le agenzie di rating ESG che offrono servizi agli investitori e alle imprese dell'UE dovranno però esseredall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), così da garantire la qualità e l'affidabilità dei loro servizi a tutela degli investitori e dell'integrità del mercato. L'ESMA ha stimato che il numero di fornitori di rating ESG (che offrono rating a pagamento per gli abbonati o per gli emittenti) operanti nell'UE è di 59, composto da pochi grandi fornitori (principalmente non UE) e da un gran numero di entità più piccole (principalmente UE).In sostanza, l'UE non intende mettere bocca sulle specificità di ogni rating, ma creare condizioni migliori per il funzionamento del mercato. "Per garantire obiettività, indipendenza e qualità, in un contesto di libero mercato, è- afferma Giudici - Basterebbe adottare gli stessi accorgimenti utilizzati nel mondo del rating sul rischio di insolvenza, ad esempio separando la funzione commerciale da quella degli analisti (cosiddetti chinese wall) e chiedendo che ci sia unadocumentate. Inoltre, ogni possibile conflitto di interesse dovrebbe essere evidenziato. Nel caso specifico dei rating ESG, dovrebbe essere obbligatorio fornire un syllabus che spiega i criteri adottati dagli analisti".Molti di questi aspetti sono compresi nella proposta di regolamento della Commissione, che dovrà essere ora discussa con il Parlamento europeo e il Consiglio. Come si legge nel testo, i fornitori di rating ESG devono rendere pubblici sul loro sito web le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating che utilizzano nelle loro attività; devono utilizzare metodologie di rating rigorose, sistematiche, obiettive e suscettibili di convalida e applicarle in modo continuativo;: attività di consulenza a investitori o imprese; emissione e vendita di rating del credito; sviluppo di parametri di riferimento; attività di investimento; attività di audit; attività bancarie, assicurative o riassicurative.Quest'ultimo aspetto è molto importante, secondo Schettini Gherardini: "Il, in cui cioè rilascia un giudizio a un investitore sulla base di parametri che lui fornisce, ma dovrebbe avere come cliente l'emittente e dovrebbe avere un regolamento interno immodificabile, in modo che tutti i clienti sappiano che verranno giudicati secondo lo stesso criterio e non secondo le mode e le tendenze degli investitori".La proposta della Commissione prevede anche unaper iper garantire che le norme siano proporzionate. Tali misure dovrebbero includere la possibilità per l'ESMA di esentare i fornitori di rating ESG più piccoli da una serie di requisiti organizzativi qualora soddisfino determinati criteri."Alla fine sarà il mercato a decidere quali approcci analitici sono più adatti alle esigenze degli investitori - commenta a Teleborsa, Head of ESG and credit research presso- Pertanto, è molto importante che il regolamento consenta un'introduzione graduale più lunga dei regolamenti per i fornitori di medie dimensioni pernel mercato dei rating ESG".Secondo l'esperto, l'iniziativa dell'UE per regolamentare i fornitori di rating ESG contribuisce in qualche modo a ripristinare la fiducia nella parte del sistema che ha l'impatto più visibile sull'allocazione del capitale. Tuttavia, come con le normative esistenti in materia di rating del credito, l'UE può solo imporre il processo e la trasparenza corretti, cheposte dalle valutazioni ESG, compreso il rischio climatico."In primo luogo, ci aspetteremmo che l'attenzione si concentri su risorse adeguate per i fornitori ESG - afferma Brandenburg - Poiché seguono principalmente un modello investor-pay, i potenziali conflitti di interesse derivano più probabilmente dall'allocazione di risorse interne all'interno di gruppi finanziari più grandi o da servizi di consulenza accessori. In secondo luogo, data la natura intrinsecamente soggettiva delle valutazioni ESG non finanziarie e il quadro informativo ancora frammentario, è".