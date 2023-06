Pasquarelli Auto: non ci sono notizie che giustificano attuale andamento del titolo

Pasquarelli Auto

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati, nel noleggio e assistenza, ha comunicato di "tali da, verificatosi per altro in assenza di eventi negativi".La società si è quotata il 26 maggio con unpari a 1,4 euro per azione, mentre laè terminata a quota 1,18 euro (-15,7%). Nel corso della giornata di ieri, il titolo è oscillato da un minimo di 1,13 a un massimo di 1,23 euro per azione."Non comprendiamo l'anomala e immotivata volatilità che sta caratterizzando il recente andamento del titolo, che non rispecchia a nostro avviso l'andamento della società e che resta pertanto", ha commentato l', in una mossa insolita per una società che si è quotata da poche settimane."L'esercizio in corso sta procedendo come pianificato dal management e siamo fiduciosi di poter proseguire il percorso di crescita e sviluppo aziendale che ci contraddistingue da decenni - ha aggiunto - Grazie alla quotazione possiamo inoltre dare un'ulteriore importante spinta alle strategie rese note al Mercato in sede di IPO, della validità delle quali restiamo fermamente convinti e fiduciosi. A ulteriore riconferma di ciò, hoPasquarelli Auto, come comunicato al mercato, pienamente consapevole della validità del progetto di sviluppo industriale e strategico della nostra società".