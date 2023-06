Fed, Powell: siamo vicini, ma c'è ancora qualcosa da fare con aumenti tassi

(Teleborsa) - È "", se l'economia si comporta come previsto, anche se sono stati portati a un livello adeguatamente restrittivo. Lo ha affermato il governatore della Fedalla commissione bancaria del Senato. Si tratta della seconda apparizione davanti al Congresso in due giorni, in occasione del "Semiannual Monetary Policy Report to the Congress"."È a beneficio di tutte le altre persone che dobbiamo ripristinare l'inflazione del 2% su base sostenuta - ha affermato - Siamo impegnati a tenere sotto controllo l'inflazione e una forte maggioranza del comitato ritiene checon gli aumenti dei tassi".I funzionari della Fed hanno, dopo 10 aumenti consecutivi, concedendosi più tempo per valutare come l'economia sta rispondendo al recente stress bancario e all'aumento del costo del denaro giù attuato."Ci siamo mossi molto, molto rapidamente quando dovevamo muoverci rapidamente", con i tassi che sono aumentati di 75 punti base per riunione a un certo punto, ha sottolineato Powell. Ma ora "siamo almeno vicini a dove pensiamo sia la nostra destinazione e", ha aggiunto.- ha detto Powell, rispondendo alle domande dei senatori - La stragrande maggioranza delle persone del FOMC pensa che ci siano altri aumenti dei tassi in arrivo, ma vogliamo farli a un ritmo che ci permetta di vedere le informazioni in arrivo".