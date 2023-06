Luiss Global Fellowship: premiati Ciociola, Dalmasso, al-Koni e Lahiri

(Teleborsa) -, founder e ceo di Musixmatch;, founder e ceo di Satispay,scrittore libico; e, premio Pulitzer per la narrativa. Queste le personalità che oggi, presso il Campus Luiss di Viale Romania, hanno ricevuto laIl prestigioso riconoscimento, giunto quest'anno alla seconda edizione, è conferito dall'Università intitolata a Guido Carli a personalità che si sono distinte a livello internazionale in ambito culturale, artistico, economico, sociale o tecnico-scientifico."La Luiss Global Fellowship celebra i percorsi di carriera di personalità che si sono distinte per impegno e risultati conseguiti in vari ambiti. I Global Fellow – ha dichiarato il– sono modelli e punti di riferimento per la loro capacità di navigare il presente e costruire il futuro, seguendo prospettive innovative, molteplici e interconnesse. L'edizione 2023 della Luiss Global Fellowship celebra la creatività di due imprenditori e due scrittori di fama internazionale: mentre Ciociola e Dalmasso hanno esplorato ed agito opportunità offerte dalle tecnologie digitali, al-Koni e Lahiri hanno aperto nuove prospettive sul tema dell'identità culturale. Intersecare impresa e letteratura irrobustisce la cifra identitaria della Luiss: un luogo di incontro e confronto di culture, prospettive, domini e discipline. La Luiss Global Fellowship rappresenta un'opportunità unica per gli studenti e per la comunità dell'Ateneo di interagire con vere e proprie eccellenze globali, traendo vantaggio dalla loro esperienza e conoscenza e contribuendo così a una formazione accademica di qualità e all'arricchimento delle prospettive future".Le motivazioni del riconoscimento sono legate alle idee e ai progetti dei quattro Fellows:ha rivoluzionato il panorama globale della condivisione musicale creando la più grande biblioteca digitale di testi di canzoni;ha trasformato la vita quotidiana di milioni di persone creando una rete di pagamento digitale europea indipendente dalle carte di debito e di credito;, scrittore internazionale, ha portato la letteratura araba contemporanea a un pubblico globale, condividendo cultura e narrazioni delle comunità del deserto;ha adottato l'italiano, che non era la sua lingua madre, creando storie che affrontano il tema dell'immigrazione e delle trasformazioni culturali, descrivendo il processo di ibridazione dei modelli tradizionali dei paesi di origine con le realtà dei nuovi contesti di accoglienza.