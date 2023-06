Salcef, accordo per acquisire Colmar. Enterprise value di 25 milioni di euro

Salcef Group

(Teleborsa) -, quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel settore delle infrastrutture ferroviarie, ha sottoscritto undel capitale sociale della, per un enterprise value di circa 25 milioni di euro.La Colmar opera dal 1963 e negli stabilimenti di Arquà Polesine e Costa di Rovigo progetta e realizza macchine per la costruzione e manutenzione di linee ferroviarie. Colmar ha 110e unsuperiore ai 40 milioni di euro, e le aspettative sono di unannuo a regime post-acquisizione di circa 20 milioni di euro con marginalità in linea con la media di gruppo."Riteniamo che l'acquisizione di oggi abbia unaper il gruppo, non solo perché è un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita per linee esterne, ma anche perché è la prima nel segmento dei macchinari ferroviari, dove il gruppo già opera con la controllata SRT", ha commentatodi Salcef Group."L'integrazione della nuova acquisita ci consentirà di allargare la gamma prodotti della business unit Railway Machines, sia per uso interno che verso il mercato, nonché sfruttare ledella Colmar attraverso le sedi nel Regno Unito, Stati Uniti, Russia, Cina e Colombia"", ha aggiunto.A fronte di un enterprise value di circa 25 milioni di euro, 2 milioni sono stati corrisposti aldel preliminare. La restante parte del pagamento avverrà al, previsto entro il prossimo mese di agosto. L'acquisizione è stata interamente finanziata mediantedi Salcef.