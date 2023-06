BCE, Lagarde: improbabile raggiungere livello massimo tassi nel prossimo futuro

(Teleborsa) - "L'impatto complessivo degli incrementi dei tassi decisi a partire dallo scorso luglio, pari a 400 punti base, non si è ancora esplicato appieno. Ma il nostro lavoro non è ancora finito. Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione,". Lo ha affermato, presidente della Banca centrale europea (BCE), in occasione dell'ECB Forum on Central Banking 2023 a Sintra (Portogallo).Lagarde ha sottolineato che, passando in territorio restrittivo, occorre prestare particolare attenzione a due dimensioni della politica monetaria: in primo luogo, gli interventi sule, in secondo luogo, la comunicazione delle decisioni future e le relative ripercussioni sulladi tale livello raggiunto.Secondo la numero uno della BCE, "incidono sul "livello" e sulla "durata" auspicabili della nostra politica dei tassi di interesse".In primo luogo, poiché "la persistenza dell'inflazione è circondata da incertezza, il livello massimo dei tassi sarà determinato in base alle circostanze contingenti" e "dipenderà da", dovendo "essere sottoposto a riesame costante". In secondo luogo, "l'della politica monetaria è circondata da incertezza", anche perchè l'area euro non vive una fase sostenuta di aumento dei tassi dalla metà degli anni 2000 e non ha mai assistito a rialzi così rapidi.In tali condizioni, "èche nel prossimo futuro la banca centrale sia in grado di dichiarare con assoluta certezza che il. Le decisioni della nostra politica monetaria devono essere infatti definite di volta in volta a ogni riunione e continuare a essere guidate dai dati".Nel suo intervento, Lagarde ha detto chenell'area euro "è troppo elevata e rimarrà prevedibilmente tale per troppo tempo", parlando di una "" riconducile alla propagazione dell'inflazione nell'economia in più fasi, poiché diversi operatori economici tentano di trasmettersi i costi a vicenda.Inoltre, ha sottolineato "la", perchè "ci saremmo aspettati che il rallentamento dell'espansione economica nel corso dell'ultimo anno frenasse in certa misura la crescita dell'occupazione. Tuttavia, in particolare negli ultimi tre trimestri, il mercato del lavoro ha registrato risultati migliori".