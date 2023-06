CNH Industrial inaugura nuovo stabilimento di Cesena per macchine costruzioni

CNH Industrial

(Teleborsa) -, leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi, ha, inclusi i modelli elettrici. Grazie all'acquisizione di Sampierana (avvenuta alla fine del 2021) e agli investimenti successivi di CNH Industrial (12 milioni di euro), lo stabilimento di Cesena sarà in grado didei miniescavatori e nella seconda parte del 2023 di attivare la produzione della prima minipala cingolata a marchio CASE Construction Equipment.Nei siti di San Piero in Bagno e Cesena lavoranocirca che, unitamente alle altre sedi di CNH Industrial, posizionano l'Italia come primo paese in Europa per numero di stabilimenti e centri di ricerca e sviluppo.Lasi è svolta alla presenza di Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì- Cesena, Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, insieme a Stefano Pampalone, CNH Industrial Construction President e Federico Bullo, Head of Construction Europe."Grazie alle competenze, al grado di innovazione, alla passione e all'impegno delle persone di Cesena e San Piero in Bagno prosegue la nostra strategia di sviluppo internazionale e di rafforzamento del segmento Construction nei mercati chiave - ha affermato Stefano Pampalone - L'avvio, proprio questo mese, della nuova linea produttiva sottolinea".Il sito di Cesenae i suoi prodotti nel settore delle costruzioni sono da sempre riconosciuti come un'eccellenza, tanto da essere commercializzati in vari paesi con i marchi CASE Construction Equipment, New Holland Construction ed Eurocomach.