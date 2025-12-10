Milano 10:09
43.347 -0,52%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:09
9.653 +0,12%
Francoforte 10:08
24.073 -0,37%

Si muove in ribasso l'indice del settore costruzioni italiano a Piazza Affari

Viene venduto parecchio il settore costruzioni a Milano, che continua la seduta a 71.638,4 punti.
