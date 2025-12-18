Milano 11:13
44.228 +0,29%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 11:13
9.804 +0,30%
Francoforte 11:12
24.000 +0,17%

Piazza Affari: frazionale rialzo per l'indice del settore costruzioni italiano

Lieve aumento per il settore costruzioni a Milano, che si porta a 72.638,61 punti.
