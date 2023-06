Avio annuncia risultati test su motore Zefiro 40

Avio

(Teleborsa) -annuncia che ieri è stata eseguita, nel rispetto delle tempistiche previste, una, il secondo stadio del lanciatore, necessaria per ildel propulsoredi volo subitadurante l'ultimoSeguendo le raccomandazioni della, il test è stato eseguito per qualificare le prestazioni del motore con unper l’inserto di gola dell'ugello. Lesono statevolutamentein termini di massima pressione di esercizio del motore al fine di dimostrare unper garantire la massima affidabilità di volo.dei risultati del test (da approfondire nei giorni/settimane successivi prima di giungere a conclusioni definitive) ha consentito di pervenire ai seguenti risultati. ilmateriale carbon-carbon ha mostrato. Tuttavia, dopo 40 secondi dall'inizio del test, è stata, che ha portato a una riduzione delle prestazioni di pressione complessive del motore prima del completamento del test previsto a 97 secondi. Questo aspettoda parte di Avio e dell'Agenzia Spaziale Europea per garantire condizioni di performance ottimali.Il lanciatore Vega non è influenzato dalle prestazioni di Zefiro 40, che è specifico per Vega C. Ilrimane previsto per. La pianificazione per il ritorno al volo diè attualmente, in attesa di ulteriori analisi e indagini come sopra indicato.