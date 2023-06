M&A in forte calo nel primo semestre, diminuisce il peso del private equity

JPMorgan

Goldman Sachs

Nomura

Seagen

Pfizer

Teck Resources

Glencore

(Teleborsa) - L'ammonta a 1,3 trilioni di dollari, in calo del 38% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e pari al primo semestre più lento dal 2020; in termini di numero di accordi di fusione e acquisizione, il ribasso è stato dell'11%, raggiugendo anch'esso il minimo di tre anni. È quanto emerge dai dati di Refinitiv Deals Intelligence, secondo cui l'M&A perè diminuito del 52% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le operazioni inferiori a 500 milioni di dollari hanno registrato un calo del 38%.L'attività di M&A dalad oggi è aumentata del 23% rispetto al primo trimestre di quest'anno, che si è classificato come il primo trimestre più lento dal primo trimestre del 2013.Le fusioni e acquisizioni inhanno raggiunto finora 249,5 miliardi di dollari quest'anno, in calo del 50% rispetto a un anno fa e al minimo di 10 anni. L'M&A neglidall'inizio dell'anno ha raggiunto i 545,0 miliardi di dollari, in calo del 41% rispetto allo scorso anno e pari al periodo più lento da inizio anno dal 2020. Per quanto riguarda l'area, si registrano 286,7 miliardi di dollari, in calo 34% e al minimo di tre anni.Finora quest'anno, la conclusione di accordi nel settorerappresenta il 14% dell'M&A globale con 180,6 miliardi di dollari di accordi annunciati, in calo del 20% rispetto allo scorso anno. Il settorerappresenta il 14% dei deal, con 174,6 miliardi di dollari di accordi annunciati, in aumento del 35%. Il settorerappresenta il 14% delle fusioni e acquisizioni globali con 172,4 miliardi di dollari di accordi annunciati, in calo del 68%.L'attività di M&A globaleha totalizzato 263,3 miliardi di dollari dall'inizio del 2023, con un calo del 51% rispetto allo scorso anno. Finora quest'anno le acquisizioni garantite da private equity rappresentano il 21% delle fusioni e acquisizioni complessive, in calo rispetto al 26% dall'inizio del 2022. Per numero di operazioni, le fusioni e acquisizioni globali sostenute da PE sono in calo del 2% rispetto a un anno fa. Questo segna il più lento da inizio anno per le operazioni globali garantite da PE, in termini di valore, dal 2020 e segna il sesto periodo di apertura più grande per la realizzazione di operazioni di private equity dall'inizio della serie storica nel 1980.ha conquistato il primo posto per il lavoro dia livello mondiale dall'inizio del 2023, rafforzato dalla prima posizione negli Stati Uniti e nell'Asia del Pacifico, mentreha conquistato la prima posizione in Europa.ha preso il primo posto in Giappone. Guidati da Centerview Partners al quinto posto, 10 società di consulenzasi sono posizionate tra i primi 25 consulenti finanziari globali dall'inizio del 2023, rispetto alle sole sette società nel primo trimestre dell'anno.Al primo posto per dimensione si piazza l'acquisizione dadi dollari dida parte di, seguita dall'acquisizione dida parte diper 37,3 miliardi di dollari, l'acquisizione di VinFast Auto da parte di Black Spade Acquisition per 23 miliardi di dollari, l'acquisizione di Newcrest Mining da parte di Newmont per 19,8 miliardi di dollari.